Roma | donna di 82 anni si distrae per guardare fiori per Gaia e Camilla e tampona auto

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Ancora un incidente lungo corso Europa a, teatro della morte die Camille, investite e uccise da un'la scorsa settimana: questo pomeriggio unadi 82alla guida della suahato une vettura della polizia dopo essersi distratta perlasciati in ricordo delle due amiche 16enni.

