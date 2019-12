Risultati Serie B | il Benevento ammazza il campionato | 4-0 all’Ascoli | tripletta per Sau

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019)B – Altra vittoria per ildi Pippo Inzaghi. La squadra campana stando ila suon di 3 punti. Ad arrendersi allo strapotere delle “Streghe” è stato l’Ascoli. Rete annullata ai marchigiani al 18′: Da Cruz insacca ma il direttore di gara ravvisa un tocco di mano. Apre i conti il difensore Tuia con un colpo di testa su assist del solito Kragl da calcio di punizione, chiude i giochi l’attaccante Sau con una. Prima rete con un colpo di tacco a porta sguarnita dopo una corta respinta dell’estremo difensore ospite Leali, seconda con un bel destro ad incrociare, terza con un tap-in da pochi passi. Ascoli in 10 nel recupero per l’espulsione di Andreoni. LA CLASSIFICA46 PORDENONE 34 CROTONE 31 ENTELLA 29 CITTADELLA 29 PERUGIA 27 FROSINONE 27 ASCOLI 27 PESCARA 26 SALERNITANA ...

