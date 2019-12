Risultati Serie B | Empoli e Livorno non vanno oltre l’1-1 | la classifica delle due

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019)B – Si chiude con un pareggio la giornata diB.impattano sul punteggio di 1-1 nel posticipo della 19ª giornata. Gol tutti nel primo tempo: a Marras su rigore al 19′ ha risposto poco dopo Mancuso con una zampata da dentro l’area piccola. Nella ripresa è l’a provarci con più convinzione ma la squadra di Muzzi non riesce a sfondare. Buon punto per i labronici, guidati da Tramezzani. LABENEVENTO 46 PORDENONE 34 CROTONE 31 ENTELLA 29 CITTADELLA 29 PERUGIA 27 FROSINONE 27 ASCOLI 27 PESCARA 26 SALERNITANA 26 CHIEVO 26 SPEZIA 24 PISA 24 JUVE STABIA 2423 VENEZIA 22 CREMONESE 21 COSENZA 20 TRAPANI 1512 Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloB,...

ruggerodrigo : @meb Direi che sarebbe ora di fare una seria riflessione. Fare una buona cernita di parlamentari e far loro cambiar… - basketissimo : I risultati delle altre partite di LBA: l'Aquila resiste alla rimonta a Masnago, l'Allianz in coda batte un colpo,… - Orsinisportnews : SERIE B: RIPARTE IL PORDENONE, VOLA IL CROTONE, COLPO ENTELLA. TUTTI I RISULTATI!! -