Risultati Premier League | rimonta da pazzi del Chelsea | Arsenal sempre più in crisi FOTO

(Di domenica 29 dicembre 2019)– Si è giocato un altro match importante valido per la, successo da imre delche ha vinto sul campo dell’, vittoria in. Al 13′ e’ Aubameyang a sbloccare la gara con un colpo di testa sui risvolti di un corner calciato da Ozil. All’83’ la squadra di Lampard riesce a trovare il pari con Jorginho, abile a sfruttare un’uscita errata di Leno. Le due squadre si affrontano a viso aperto, ma l’si sbilancia per trovare immediatamente il nuovo vantaggio e illa ribalta in contropiede: Willian serve Abraham al centro dell’area, il centravanti inglese controlla e batte Leno in girata. Il risultato non cambia più, finisce 1-2.L'articolodadelpiù in...

