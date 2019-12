Risultati Premier League | il Manchester City supera lo Sheffield Utd con l’aiuto

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019)– Vittoria importante per ilcontro loUnited. La squadra di Pep Guardiola tiene così il passo del Leicester secondo. Partita complicata per gli uomini di Guardiola che vanno anche in svantaggio ma vengono graziati dal VAR per un piede in fuorigioco. Nel secondo tempo arriva il gol decisivo del Kun Aguero, oggi trascinatore e leader, “aiutato” dall’arbitro Kavanagh che involontariamente da’ il via all’azione del. All’ 82′ chiude i conti Kevin de Bruyne, al settimo centro in campionato. Nel recupero anche un palo sfortunato di Sharp per gli ospiti, con la palla che danza sulla linea di porta ed esce. Seppur senza convincere, i “Citizen” riscattano la sconfitta con il Wolverhampton di due giorni fa e salgono a 41 punti, uno in meno del Leicester secondo. Il Liverpool ...

