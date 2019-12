Risultati Premier League | il Liverpool è inarRedstabile | anche il Wolverhampton si

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019)– Ilvince ancora e non fa più notizia. Vittima dei Reds nella ventesima giornata è il, che si arrende dopo aver giocato un’ottima partita. Inizio forte della squadra di Klopp che trova il vantaggio dopo un primo tempo di superiorità con Mané. Gol inizialmente annullato per un presunto tocco di mano di Lallana, poi smentito dal VAR. I Wolves trovano subito il pari con Pedro Neto, main questo caso c’è un check al VAR che corregge la decisione degli arbitri in campo. Fuorigioco e si resta sull’1-0. Nella ripresa ilsoffre e non poco ma alla fine porta a casa i tre punti. LA CLASSIFICA55 LEICESTER 42 MSTER CITY 38 CHELSEA 35 MSTER UNITED 31 WOLVES 30 TOTTENHAM 30 SHEFFIELD 29 CRYSTAL PALACE 27 EVERTON 25 NEWCASTLE 25 ARSENAL 24 BURNLEY 24 BRIGHTON 23 SOUTHAMPTON ...

