Rione Sanità | via Montesilvano diventa il primo vicolo della Cultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) È stato inaugurato, in via, nel(Napoli) il" in Italia: il progetto parte dal bene confiscato e assegnato alla Opportunity Onlus, ora si arricchisce con una biblioteca all'aperto e opere di street art. Tra i testimonial gli scrittori Maurizio de Giovanni e Lorenzo Marone.

RaiUno : Myriam e altri ragazzi sono riusciti finalmente a ringraziare Don Antonio per il suo impegno nella riqualificazione… - giusmo1 : @RepubblicaTv Napoli, nasce il 'vicolo della cultura' nel rione Sanità. Nei beni confiscati alla camorra… - Adriana77907950 : RT @rep_napoli: Napoli, festa, colori e libri nel Rione Sanità: nasce il 'vicolo della cultura' [aggiornamento delle 10:57] -