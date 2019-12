Repubblica in ginocchio da Conte | il grottesco elogio del premier | Da burattino

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Inda Giuseppe. Achiudono un 2019 schizofrenico con unspassionato (e) del. Tutto merito, ovviamente, dei suoi siluri sparati in diretta contro Matteo Salvini, unica ragion d'essere del sostegno ormai incondizionato del centrosinistra nelle sue va

repubblica : Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso - gio_erre_ : RT @wilsocialismo: vi ricordate i giorni che l'avete tenuta in tt per la storia del vestito, sta bestia di satana renziana che vi vuole tut… - billielizzyjoe : RT @repubblica: Capodanno a letto per Luciana Littizzetto, cade per strada e si frattura ginocchio e polso -