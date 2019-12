Regionali Emilia Romagna | Sala | “Bisogna votare Bonaccini perché più bravo La

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Non ha peli sulla lingua il sindaco di Milano Beppe. Il primo cittadino, a Imola per sostenere Stefano, in corsa per lein, ha commentato l’operato della candidata leghista. “La Borgonzoni? Per dirla alla milanese, non sa neanche da che parte è girata: lasciamola a Roma con le sue sciocche t-shirt – ha detto, ricordando la maglietta con scritto ‘Parlateci di Bibbiano’ con la quale la deputata era entrata in Aula – È vergognoso che la destra possa essere rappresentata da una persona che andata alla camera con quella maglietta”. Il sindaco ha poi ribadito il suo endorsement all’attutale governatoreno: “Bisogna votarloè più”. Immediata la reazione di alcuni leghisti che hanno bollato la frase su Lucia Borgonzoni come “sessista“. “È l’esatta ...

