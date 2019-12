Reggio Emilia-Virtus Roma oggi in tv | orario d’inizio | programma e streaming

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019)pomeriggio, alle ore 18.30, Grissin Bonscenderanno in campo al PalaBigi in un match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Entrambe le squadre sono vogliose di riscatto dopo aver maturato due sconfitte consecutive: la formazione di Maurizio Buscaglia è reduce dai ko contro Venezia e Brindisi, mentre i capitolini hanno prima malamente ceduto il passo a Brescia al PalaEur e poi sono andati vicinissimi all’impresa sul campo dei campioni d’Italia in carica, arrendendosi soltanto negli ultimi secondi di gioco. L’obiettivo, dunque, tanto per glini quanto per ini, è quello di chiudere bene l’anno, con una vittoria che darebbe morale e punti preziosi in classifica (record di 6-8 per la Reggiana, 7-8 per la). La partita tra Grissin Bonnon godrà di alcuna ...

