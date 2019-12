Quanto costa il Natale di Harry e Meghan in Canada? Cifre da capogiro

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 29 dicembre 2019)ildiin? Secondo le indiscrezioni i Sussex avrebbero speso delledaper il loro soggiorno. Ilextra-lusso dei duchi di Sussex Da mesi circolava voce chenon avrebbero trascorso le feste natalizie in compagnia della Royal Family. Come ogni anno, infatti, la regina Elisabetta ha invitato la Famiglia Reale a Sandringham, la tenuta dove ogni anno ama riunire i figli e i nipoti per il. Quest’anno, però, la Sovrana ha ricevuto il rifiuto da parte dei duchi di Sussex, che hanno preferito vivere un periodo lontano dai riflettori. La regina Elisabetta ha acconsentito e la coppia ha trascorso queste settimane in. Secondo le indiscrezioni, però, il soggiorno sarebbe stato tutt’altrohanno spesoin? Il Daily Mail ha svelato recentemente ledel soggiorno ...

