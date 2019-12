Pubblicò la foto di un avvocato sporcaccione | sindaco va a processo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sofia Dinolfo Ildi Agrigento Calogero Firetto sarà processato assieme all'ex comandante della polizia municipale per aver pubblicato su Facebook l'immagine, seppur col volto oscurato, di undel luogo mentre lanciava la spazzatura in strada dal finestrino della sua macchina Diffuse su Facebook ladi unimmortalato mentre stava gettando la spazzatura per strada, pur oscurandone il volto e,dandogli allo stesso tempo anche dello. Per questo motivo ildi Agrigento, Calogero Firetto, sarà processato nel 2020. Assieme a lui anche l’ex comandante della polizia municipale Gaetano Di Giovanni. Andiamo con ordine per capire cos’è successo. Era il 15 marzo del 2018 quando il primo cittadino di Agrigentosulla sua pagina Facebook un post che ritraeva un notoagrigentino mentre lanciava dal finestrino della macchina un ...

