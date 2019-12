Prime grane sui nuovi ministri | il concorso di Azzolina e Manfredi indagato per falso

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non e' nato sotto i migliori auspici lo sdoppiamento - annunciato ieri dal premier Giuseppe Conte - della ricerca dall'istruzione, dopo l'addio dell'ormai ex ministro Lorenzo Fioramonti che insoddisfatto dei fondi risicati ha lasciato le redini del Miur, il ministero ora 'scisso' in due mentre prima sotto una unica guida amministrava scuola, Universita' e ricerca. Il Codacons e' infatti sceso sul piede di guerra e contro la duplicazione delle poltrone ha annunciato un esposto alla Corte dei Conti.anche sui due neoche, peraltro non hanno ancora prestato giuramento - previsto per i primi di gennaio - in attesa che lo spacchettamento diventi legge. Lucia(M5s), titolare in pectore della 'branca' scuola, e' sotto tiro per la sua non brillante prova alda preside. Anche Gaetano, presidente della Conferenza dei rettori, chiamato da Conte ad occuparsi ...

