Premier League | il West Ham ha deciso il sostituto di Pellegrini

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sarà David Moyes il nuovo allenatore delHam per provare a salvare il club per la seconda volta in tre stagioni. Come riporta la BBC Sport, che cita fonti interne al club londinese, il 55enne tecnico scozzese firmerà a breve il contratto per sostitutire Manuel, esonerato ieri sera dopo la sconfitta interna col Leicester, l’annuncio è previsto già per la giornata di lunedì con Moyes che andrebbe in panchina nella gara di mercoledi’ col Bournemouth. Una mossa per provare a salvare la stagione. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo, ilHam haildiCalcioWeb.

CorSport : ? #Everton, tutti pazzi per #Ancelotti: il nuovo coro è già un tormentone ?? | VIDEO ??? ?? - ADeLaurentiis : Caro Carlo, ti seguiremo con grande affetto nella tua nuova avventura in Premier League. In bocca al lupo! Aurelio #ADL - bbchausa : Premier League: Ancelotti ya fara da nasara a Everton -