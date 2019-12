Pozzuoli | incidente stradale | muore il vicequestore della Mobile Ciro Lomaistro

Leggi la notizia su 2anews

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tragedia ala scorsa notte, quando il poliziottoè stato travolto, mentre viaggiava a bordo del suo scooter, da un’altra auto sulla corsia opposta che poi ha proseguito senza fermarsi. Nell’impatto tra uno scooter e un’auto nella tarda serata di ieri in via Solfatara aalta, in provincia di Napoli, è … L'articoloilproviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

