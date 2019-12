Ponticelli: Tenta di rubare il portapacchi di un auto in sosta. Arrestato 29enne. IL NOME (Di domenica 29 dicembre 2019) Ponticelli – Pollena Trocchia: I carabinieri arrestano 29enne. Stava smontando i portapacchi di un’auto in sosta. Carmine Spaziano, 29enne di Ponticelli già noto alle ffoo è stato sorpreso mentre smontava i portapacchi di una vettura parcheggiata in Viale Italia a Pollena Trocchia. Stringeva ancora tra le mani arnesi per lo scasso quando i Carabinieri della … L'articolo Ponticelli: Tenta di rubare il portapacchi di un auto in sosta. Arrestato 29enne. IL NOME proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

