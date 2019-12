Petardi contro le auto in corsa | arriva l’ultima bravata per San Silvestro

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli –leintrovata del Capodanno napoletano. Manca poco all’ultimo dell’anno e come ogni Sanche si rispetti a Napoli non mancano le bravate legate ai botti. Nonostante le innumerevoli campagnei botti pericolosi, messe in atto da ogni tipo di associazione e istituzione, continuano i disagi in città legati aipericolosi. In via Carbonara nel quartiere Forcella alcuni “fuochisti” hanno avuto così la “brillante” idea di lanciare i botti direttamentelein. Inutile spiegare quanto questapossa essere pericolosa per conducenti e non. A pagarne le spese per ora è solo unvettura a cui è stato distrutto il lunotto posteriore. Lo rende noto una mamma che viaggiava a bordo della vettura con il figlio piccolo, l’azione sembrerebbe essere stata commessa da alcune bande di ...

vivere_sardegna : Capodanno, l’ultima moda è lanciare petardi contro le auto in corsa - s_tamburini : Ecco. Napoli, petardi contro le auto in corsa: è la nuova moda di Capodanno -