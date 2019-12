Per le Sardine vale il motto | fa ciò che devi | accada ciò che può

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Da vecchio (sarebbe meglio ‘’antico’’) socialista ricordo una frase di Pietro Nenni): ‘’Piazze piene ed urne vuote’’. Forse, quando la disse, il leader socialista pensava alla sconfitta del Fronte popolare nel 1948. Devo ammettere, però, che anche nella mia esperienza sono stato testimone di tanti eventi che confermavano l’amara riflessione di Nenni. Ho assistito alla nascita e alla morte prematura di troppi movimenti, associazioni e partiti che sembravano destinati a promuovere grandi cambiamenti e che, invece, hanno ‘’ballato una sola estate’’ (è il titolo di un vecchio film).Oggi è in auge il movimento delle ‘’’’ che il 19 gennaio 2020 si appresta a ripetere, con maggiore partecipazione, una grande manifestazione nella ...

