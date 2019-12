Pep Guardiola | fine dei giochi al Manchester City | la via d' uscita è la serie A | si

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Pepè davanti ad un bivio, consapevole del fatto che questa potrebbe essere l’ultima stagione alla guida del. Dopo la clamorosa sconfitta subita in rimonta per 3-2 contro il Wolverhampton, ilè scivolato a -14 dal Liverpool capolista e ha di fatto già detto addio alle

sportli26181512 : Il Man City blinda Guardiola: 'Ha un contratto, resta': Il Manchester City trattiene Pep Guardiola,...… - braggADUL : Arteta look e pep guardiola pol, look e lo look e - sportli26181512 : Il Manchester City chiarisce: 'Guardiola resterà almeno fino al 2021': Soriano, ceo del club inglese, si tiene stre… -