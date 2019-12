Paura per Zac Efron | ricoverato mentre girava “Killing Zac Efron”

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’attore 32enne Zacd’urgenza per aver contratto una forma di “tifo o una simile infezione batterica”in Papua Nuova Guinea un docu-reality dal titolo “Killing Zac”, sta bene ed è già tornato a casa negli Usa. A rivelarlo è il Daily mail, che pubblica anche una foto dell’attore che fu l’idolo degli adolescenti americani ai tempi di ‘High School Musical’, avvistato in un negozio a Los Angeles sabato, poche ore dopo l’uscita della notizia della sua malattia. L’attore aveva cominciato a girare in Papua Nuova Guinea agli inizi di dicembre, e le riprese sarebbero dovute durare tre settimane. Pochi giorni prima di Natale peròsi è gravemente ammalato ed è statod’urgenza in ospedale a Brisbane, in Australia, per poi rientrare a casa negli Stati Uniti alla ...

borghi_claudio : @DavideScotti11 @signori_massimo @DavideMattioli_ @lanomalia69 @amicodimilano @GioMalafarina @CriticoSpirito… - NicolaMorra63 : Per chi ritiene che il problema sia relativo e solo di alcuni territori. Anche il #Veneto è interessato - Antonio_Tajani : Per aver difeso il diritto vogliono appendermi a testa in giù.Questa non è una minaccia?Io non ho paura -