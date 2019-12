Parla il proprietario del locale di fronte all’incidente di Corso Francia | “Auto fino a

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Incidente Roma, testimone a TPI: “Asi va a 100 all’ora” “Susi va troppo veloci,a 100 chilometri orari. Possono succedere altri incidenti come quello di Gaia e Camilla”. Are a TPI è Alessio Ottaviani, testimone dell’incidente della notte del 22 dicembre edelT-Bone che si trova a poche centinaia di metri da dove la macchina di Pietro Genovese ha investito e ucciso le due 16enni. La sua testimonianza è importante per provare a capire la probabile dinamica e per avere un’idea su quanti sia pericolosa la zona per i pedoni. Cosa ti ha spinto a uscire dalquella sera? Ho sentito un boato fortissimo. E ho pensato fosse l’ennesimo tamponamento, come ne vediamo tanti. Sonoin strada e non c’erano due macchine, ma una macchina e due corpi inermi. Una volta giunti sul ...

