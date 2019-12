Papa Francesco | “Dobbiamo riprendere la comunicazione in famiglia”

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nel corso dell’omelia dedicata alla Santa Famiglia,ha rivolto un messaggio alle famiglie. Il tema trattato, infatti, è quello dell’importanza della, invitando, pertanto, a spegnere i telefonini.e il messaggio alle famiglie Nel corso dell’omelia della messa di questa mattina dedicata alla Santa Famiglia, il Pontefice ha fatto una domanda provocatoria, rivolta appunto alle famiglie. “Io mi domando: tu nella tua famiglia sai comunicare o tu sei come quei ragazzi che a tavola, ognuno col telefonino, sta chattando? In quella tavola sembra un silenzio come fossero a messa. Dobbiamolain famiglia“. Al centro dell’omelia del, infatti, vi è proprio la necessità di ricucire i rapporti famigliari, evitando di farsi distrarre dalle nuove tecnologie. “Dobbiamola ...

