Papa Francesco | "Basta telefonini a tavola | comunicate" VIDEO

(Di domenica 29 dicembre 2019) La famiglia riunita a, poche chiacchiere e molti cellulari, ciascuno perso nei suoi pensieri. È questo lo scenario criticato nell'Angelus del 29 dicembre da, che ha chiesto ai giovani presenti in piazza San Pietro in Vaticano di comunicare di più a casa. Il pontefice ha esortato a non essere "come quei ragazzi che a, ognuno col telefonino" passano il tempo "chattando. In quellasembra un silenzio come se fossero a messa". "Siate la famiglia di Nazareth" Nel giorno della festa della Santa famiglia di Nazareth, persi deve "riprendere la comunicazione in famiglia, la comunicazione tra i padri e figli, con i nonni. Finiamo l'anno in pace e in famiglia, parlando gli uni con gli altri". Il modello è la forte unione tra Gesù, Giuseppe e Maria, che "pregavano, lavoravano" e si confrontavano tra ...

