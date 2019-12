Papa Francesco all' Angelus | La famiglia torni a comunicare | togliete i telefonini

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lavinia Greci Nell'ultima preghiera domenicale del 2019, come tradizione, Bergoglio ha ricordato la Sacrae ha invitato i fedeli a prenderla come esempio Nel corso dell'ultimo, la preghiera che ogni domenica il pontefice recita rivolto a piazza San Pietro,ha suggerito ai fedeli di prendere come moldello la sacra, costituitia da Giuseppe, Maria e Gesù. Nell'ultima domenica del 2019, Bergoglio, come da tradizione, dedica la celebrazione al nucleo familiare di Nazareth, definendolo un "dono di Dio" e ammonisce le famiglie contemporanee adi più. "Riprendere la comunicazione" Bergoglio, riferendosi a Gesù, Giuseppe e Maria si è rivolto ai nuclei familiari contemporanei e dalla finestra del Palazzo Apostolico ha detto: "Loro pregavano e lavoravano. Io mi domando: tu, nella tua, saio sei come quei ragazzi ...

