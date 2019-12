Panchina West Ham | Moyes il principale candidato

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 29 dicembre 2019) Dopo l’esonero di Pellegrini, ilHam è in cerca di un allenatore: Davidpuò tornare a guidare il club Davidè l’allenatore più vicino alladelHam, che nella giornata di ieri ha esonerato Manuel Pellegrini. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club avrebbe pronta un contratto di 18 mesi per il tecnico scozzese.ha già guidato la compagine inglese nella stagione 2017/18. Erediterebbe una squadra che al momento è a un punto di distanza dalla zona retrocessione. Leggi su Calcionews24.com

