Pallotta-Friedkin | ore decisive | la Roma vicina al cambio di proprietà

(Di domenica 29 dicembre 2019)disempre più vicino per la. Nonostante siano giorni di festa proseguono le trattative tra il presidente giallorosso Jamese il magnate americano Danper il passaggio della maggioranza delle azioni della società. I due imprenditori anche nelle ultime ore hanno portato avanti i colloqui riguardanti il club, ma – per il momento – sulla trattativa regna il silenzio e la riservatezza tipico delle fasi finali di questo tipo di affari. Silenzio (molto indicativo) anche sulle dichiarazioni di uno degli avvocati coinvolti nell’affare che nelle scorse ore aveva dichiarato al portalepress.net che “secondo me raggiungeremo l’accordo finale prima del nuovo anno”. Notevoli passi avanti sono attesi già dalla giornata di domani quando tutti gli advisor coinvolti nella discussione riprenderanno a lavorare ...

