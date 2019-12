Palermo | fermato lo zio del carpentiere ucciso durante una sparatoria Pm | “È stato

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Èlo zio Giuseppe Lombardino ad aver sparato il colpo di pistola che hail nipote Francesco Paolo di 47 anni la notte tra il 26 e il 27 dicembre a. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, “la vittima sarebbe stata colpita per errore”: lo zio di 61 anni èarredagli agenti mentre si nascondeva a casa di amici. Avrebbe indirizzato la pistola verso una terza persona, Carmelo Torregrossa, con il quale era in corso una lite per questioni di droga in piazza Benvenuto Cellini nel quartiere Cep, ma a rimanere ferito in modo grave erail47enne, morto poco dopo il trasporto all’ospedale Cervello. Ventiquattr’ore prima del delitto, Giuseppe Lombardino aveva ferito a coltellate Testagrossa che era però tornato, la notte successiva, sotto casa del suo aggressore urlando e lanciando bottiglie. Quindi, zio e nipote, armati ...

