Padre di famiglia picchia la moglie il giorno della vigilia di Natale | sotto gli occhi

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lo spiacevole episodio è accaduto a Biancavilla, in Sicilia, ildi. Un uomo di circa 47 anni, durante una discussione con sua, ha iniziato arla davanti alla loro bambina di 4 anni. La mamma ha riportato diversi ematomi lungo il corpo e uno sulla gola, poiché l’uomo ha tentato anche di strangolarla. Secondo quanto riportato, ad intervenire ed evitare una tragedia, è stato il figlio maggiore. Quest’ultimo ha allertato i vicini, che hanno fermato il 47enne. La donna è stata portata in ospedale ed è stata subito soccorsa dai paramedici. Il papà ha già dei precedenti penali e sembrerebbe che non sia la prima volta che accadeva un episodio del genere. Dopo la vicenda, sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti dei carabinieri hanno ...

