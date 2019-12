Oroscopo di Paolo Fox | 28 e 29 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

Leggi la notizia su nonsolo.tv

(Di domenica 29 dicembre 2019) Altro weekend che svolge normalmente il suo compito. Ma si tratta di un fine settimana speciale. Non solo è l’ultimo del mese dima anche l’ultimo di questo 2019. Doverose dunque le previsioni dell’diFox, che anche per questi due giorni ha dispensato i consigli dellesegno per segno Ariete: nonostante sia passato del tempo, in questi giorni tendi a rimuginare si cose che ti sono accadute nel passato. Toro: questo fine settimana può essere per te fonte di recupero di grandi energie. Energie che ti serviranno poi per darti un gran da fare. Gemelli: questo è il tuo momento. Non sottovalutare l’importanza che in queste ore verrà in auge per il lancio sella tua persona. Cancro: per i nati sotto questo segno, molti sono o dubbi oggi. L’indecisione spinge a non sapere bene come ci si deve comportare nelle giornate che ...

