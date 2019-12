Leggi la notizia su kontrokultura

(Di domenica 29 dicembre 2019) L’didel 29è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostrozodiacale. Siete curiosi di conoscere la vostra situazione astrologica dell’ultima domenica di? Ecco ledei pianeti e delle stelle di questa giornata di fine weekend.29da Ariete a Gemelli Ariete – Non smettere mai di dare prova d’affetto in famiglia e cercate di pensare poco al denaro, ne avrete di più nell’anno nuovo. Il successo vi cambia la vita, ma l’amore resta sempre il regalo più bello del mondo Toro – Mercurio in Capricorno vi porta buone notizie che riguardano le finanze, i viaggi d’affari o piacere. Avete la protezione diretta del Sole, che vi indica la giusta strada da intraprendere nel 2020. Qualche piccolo conflitto in famiglia a causa della Luna faticosa. Gemelli – Mercurio ...

KontroKulturaa : Oroscopo Branko del 29 dicembre: previsioni di oggi segno per segno - -