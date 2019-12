Omofobia a Milano | ragazzo di 25 anni aggredito perché gay

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 dicembre 2019) Nella serata di ieri gli agenti della Polizia Locale disono intervenuti per un aggressione ai ddi un giovane 25enne,e picchiatoomosessuale. Il giovane ha riportato ferite non gravi, mentre gli autori del gesto si sono dati alla fuga.passeggiava col compagno Tra pochi giorni inizierà il 2020, ma bisogna ancora fare i conti con episodi di. È successo nella moderna, che in questo caso ha mostrato un lato di sé che sicuramente si vuole sradicare dalla società di oggi. Le fonti riportano che alla mezzanotte di ieri, un 25enne stava passeggiando in zona Porta Ticinese, mano nella mano con il suo compagno.Passando di fronte ad un locale, un gruppo di 10 persone avrebbe iniziato a insultare la coppia, per poi avvicinarla e iniziare l’escalation di violenza. Non si sa se l’episodio è stato alimentato da ubriachezza, ma ad ...

LelloRv : RT @SimoneAlliva: Chiudiamo questo 2019 con l'ultima aggressione omofoba. A Milano un 25enne è stato bersagliato con un lancio di bottigli… - robbs : RT @SimoneAlliva: Chiudiamo questo 2019 con l'ultima aggressione omofoba. A Milano un 25enne è stato bersagliato con un lancio di bottigli… -