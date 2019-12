Omicidio Sacchi | dietro Princi e Anastasia potrebbe esserci un noto narcotrafficante

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Si allungano le ombre sul rapporto particolare traKylemnyk e Giovanni, rispettivamente fidanzata ed ex compagno di scuola di Luca, il giovane 24enne morto a Roma dopo essere stato ucciso con un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di compravendita di droga finito male. Sarebbe stato Giovanni, infatti, a introdurreKylemnyk nel mondo dello spaccio. E, stando al racconto dalla madre di Luca, se la sera prima dell’del 24enne la sua fidanzata e il suo ex compagno di scuola sarebbero spariti inspiegabilmente per diverse ore, ad alimentare l’anomalia del rapporto tra i due, dai tabulati delle telefonate disarebbero emersi dei contatti che aprono a un terzo filone investigativo. Dai tabulati analizzati emerge che dieci giorni prima dell’di Lucaaveva prima contattato Fabio Casali ...

