Omicidio Chiara Poggi | Alberto Stasi denuncia la violazione di DNA

Leggi la notizia su viagginews

(Di domenica 29 dicembre 2019), condannato a 16 anni per l’della fidanzata, hato le indagini che avrebbero violato il suo DNA. Ecco cosa succederà adesso.è l’uomo che nel 2015 venne condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’della fidanzata, avvenuto il 13 agosto 2007 a … L'articololadi DNA è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrendelFTMoor : RT @certainregard: Se fosse chiara la reale portata del reato di omicidio stradale (che scatta per qualsiasi violazione del CdS, anche per… - pietrofrazzarin : RT @certainregard: Se fosse chiara la reale portata del reato di omicidio stradale (che scatta per qualsiasi violazione del CdS, anche per… - C3vLocke : RT @certainregard: Se fosse chiara la reale portata del reato di omicidio stradale (che scatta per qualsiasi violazione del CdS, anche per… -