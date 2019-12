Omicidio al Cep | arrestato lo zio di Lombardino | lo ha colpito per sbaglio

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di domenica 29 dicembre 2019) Svolta nell’di Francesco Paoloal Cep. La Squadra Mobile haGiuseppe, 61 anni, zio del carpentiere palermitano ucciso a colpi di pistola. L’uomo avrebbealla gamba perla vittima in seguito a una lite in cui era coinvolta una terza persona per questioni legate allo spaccio. L’arresto è avvenuto nella tarda serata di ieri da parte degli agenti della Squadra Mobile che hanno eseguito le indagini sul caso didel Cep. I poliziotti hanno eseguito un Fermo di Indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo arrestando Giuseppe. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile di Palermo sotto la direzione della locale Procura, hanno fatto luce sull’di Francesco Paolo, ferito a morte da un colpo di pistola nella notte tra il 26 e il 27 dicembre scorsi, nei pressi ...

