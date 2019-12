Offerte Gamestop fino al 29 gennaio, partito il nuovo volantone: grandi sconti PS4, Xbox One e Nintendo Switch (Di domenica 29 dicembre 2019) Archiviato il Calendario dell'Avvento, che ci ha tenuto compagni dall'inizio del mese di dicembre fino alla vigilia, è giunto il momento di guardare con ottimismo alle nuove Offerte Gamestop. Come di consueto, il colosso statunitense non manca di stuzzicare l'appetito videoludico dei fan italiani, confezionando una serie di sconti a cui è palesemente difficile resistere. Con i videogiochi che in sostanza sono stati protagonisti durante la marcia di avvicinamento al Natale 2019. era lecito aspettarsi che nel mese di gennaio questi si prendessero una pausa, lasciando quindi campo libero a qualcos'altro. Ed è una panoramica che in parte ha avuto luogo, dal momento che le Offerte Gamestop hanno saputo dare il giusto spazio un po' a tutti. Come? Scopriamolo insieme. Offerte Gamestop per tutti i gusti: console o videogame, a ciascuno il suo Il mese di gennaio sarà sostanzialmente un ... Leggi la notizia su optimaitalia

