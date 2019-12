TelevideoRai101 : NYT: per Trump scienza non è rilevante - amaryllide1 : RT @DavideCN12: @repubblica Io chiedo un gesto simbolico contro 7 anni di fake news. Chiedete scusa. Fate come Kinzer, giornalista cacciato… - sonoclaudio : @SofiaSZM @liviovarriale @nytimes Sofia, stavo parlando con @Pinperepette ; anche lui ha gli stessi dubbi. Se Wardl… -

Lasotto attacco nell'era diche da quando è entrato in carica ha relegato in seconda se non in terza fila il ruolo dellanelle decisioni politiche, sospendendo anche progetti a livello nazionale. Nel mirino della Casa Bianca, riporta il New York Times, soprattutto gli studi in corso sul cambiamento climatico e sulla salute a cui si oppongono le grandi industrie petrolifere e del carbone.Anche uno studio sugli effetti dei prodotti chimici sulle donne incinta è stato sospeso per mancanza di fondi.(Di domenica 29 dicembre 2019)