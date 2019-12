Nuovo incendio di autobus a Roma | il fuoco all’alba

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Succedeva questa mattina, 29 dicembre in via Cristoforo colombo: unnon ancora in servizio prendevanella capitale; a rendere noto l’episodio è la stessa azienda dei trasporti. Leggi anche –> Lumarzo:in casa, donna muore intossicata Per cause ancora da accertare, si è verificato unsu unsenza passeggeri a … L'articolodi: ilall’alba proviene da www.meteoweek.com.

MediasetTgcom24 : Nuovo incendio di un bus a Roma: a fuoco all'alba, nessun ferito #roma - giadaforevah02 : RT @MediasetTgcom24: Nuovo incendio di un bus a Roma: a fuoco all'alba, nessun ferito #roma - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Nuovo incendio di un bus a Roma: a fuoco all'alba, nessun ferito #roma -