Nuove uscite su Sky a gennaio 2020 | le serie tv più attese da Queste Oscure Materie a The

(Di domenica 29 dicembre 2019) Lesu Sky dipromettono un inizio d'anno davvero coi fiocchi. Si parte proprio il primo del mese con la tanto attesa– His Dark Materials il titolo originale –, coproduzione BBC-HBO ideata da Jack Thorne e ispirata all'omonima collana letteraria di Philip Pullman, già trasposta al cinema con scarso successo. Come la trilogia letteraria, anche laè ambientata nella Oxford di un mondo parallelo in cui ciascun individuo è accompagnato da un daimon, ossia la propria anima con le sembianze di animali. In particolare, la storia narra le vicende della giovane Lyra Belacqua, l'unico essere umano in grado di interpretare autonomamente i risultati dell'Aletiometro, rarissimo misuratore di verità in grado di dar risposta a qualsiasi quesito. amazon box= "8884519861" Nel cast della, in onda su Sky Atlantic, figurano Dafne Keen, ...

