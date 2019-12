Nuova valanga sulle Dolomiti | travolti quattro scialpinisti C’è almeno un morto

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un nuovo tragico incidentemontagne italiane. Unasi è staccata nella zona del rifugio Tuckett,del Brenta, e ha travoltopersone. Al momento si segnala un. Secondo quanto riferisce l’agenzia Agi, duesono stati estratti dalla massa nevosa: per il momento non si sanno le condizioni di salute. I soccorritori sono stati portati sul luogo segnalato, la zona dello Spallone dei Mezzodì non distante dal rifugio Tuckett, con l’elicottero dei vigili del fuoco di Trento. Secondo il sito de Ilper la giornata di oggi il meteo segnala un pericolo valanghe elevato. L'articolo. C’èunproviene da Open.

LaStampa : Nuova valanga in Trentino Alto Adige: travolte quattro persone, una vittima - IzzoEdo : RT @LaStampa: Nuova valanga in Trentino Alto Adige: travolte quattro persone, una vittima - TerlizziGerardo : RT @LaStampa: Nuova valanga in Trentino Alto Adige: travolte quattro persone, una vittima -