Nuoto, Tom Shields rivela su Instagram: “Ho tentato di suicidarmi” (Di domenica 29 dicembre 2019) I momenti di buio nella vita di una persona fanno parte del percorso di ognuno e lo scorgere la luce dà modo di imparare. Non sempre questo ragionamento è di così facile applicazione. E’ il caso del nuotatore americano Tom Shields, farfallista di ottimo livello e oro nella staffetta 4×100 mista alle Olimpiadi di Rio 2016. Il 28enne nativo di Panama City, infatti, in un lungo post su Instagram, ha rivelato di aver tentato il suicidio e di essersi salvato solo grazie all’intervento della moglie. Shields, infatti, come riportato dal messaggio citato, ha sottolineato come sia arrivato a considerare questa “soluzione”, come via d’uscita dalle problematiche incontrate a livello personale, essendo particolarmente critico rispetto al proprio agire: “Ho pensato di togliermi la vita, per non far star male più le persone che ho ferito. Non sono stato capace ... Leggi la notizia su oasport

