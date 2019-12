Nube nera da rogo di azienda di rifiuti a Barletta | “Tenere le finestre chiuse”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 29 dicembre 2019) Un’ordinanza sindacale, con disposizioni a tutela della salute pubblica, è stata emanata dal Palazzo di città didopo l’incendio, divampato intorno alle 7 di questa mattina nella zona industriale, presso l’del settore”Dalena Ecologica”. Dalla combustione deisi è sprigionata un’intensadi fumo nero. Per questo, come già indicato questa mattina in via precauzionale e successivamente prescritto da Arpa Puglia e dalla Asl Bt, il provvedimento ordina di ”mantenere chiuse” lee quant’altro possa consentire l’eventuale passaggio di inquinanti nelle abitazioni o nelle attività commerciali nel raggio di tre chilometri dall’, di ”sospendere la raccolta di frutti, olive, ortaggi” e di ”procedere a campionamenti, richiesti dall’Arpa Puglia alla Asl ...

biancaniglia : violento e doloroso. È stata una nube tossica, è stata un'ombra nera che mi faceva l'occhiolino ogni volta che mi s… - celtyxpgdr : @momoxpgdr Celty riceveva spesso quella domanda e aveva ormai imparato a conviverci e non farci molto caso. Quindi… - TizianaRomano7 : RT @Raffael84132541: ...É quella infinita tempesta, finita in un rivo canoro. Dei fulmini fragili restano cirri di porpora e d'oro. O stan… -