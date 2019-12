Non solo Eddie Murphy | i super papà di Hollywood

Leggi la notizia su vanityfair

(Di domenica 29 dicembre 2019) IdidididididididididididididididiNessuno tra i divi didi oggi può vantare il record di Marlon Brando, che nella sua vita mise al mondo quindici figli. Anche ai tempi nostri, però, ci sono attori che quando iniziano a farsi chiamarenon si fermano più. Nella classifica dei-padri il primo posto spetta a, 58 anni, che in meno di trent’anni ha messo al mondo dieci figli. LEGGI ANCHEe 10 figli in una sola fotoha iniziato a darsi (molto) da fare nel 1989, anno in cui ha ...

matteosalvinimi : FATE SCHIFO. Gesù Bambino decapitato, la testa ritrovata al cimitero. È sconcertante che esistano persone capaci di… - matteosalvinimi : ?? È ufficiale: il governo non solo perde penosamente pezzi, ma pensa che gli italiani siano scemi, visto che vanta… - Fontana3Lorenzo : Ministro Lamorgese non prenda in giro gli italiani! Gli sbarchi dimezzati sono solo il risultato della fermezza di… -