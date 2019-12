“Noi | giovani innovatori | vi raccontiamo ciò che servirebbe all’Italia”

Leggi la notizia su tpi

(Di domenica 29 dicembre 2019) “Tra trenta o quarant’anni, il mondo non sarà quello che studiano oggi iitaliani nei libri di scuola. Sarà totalmente diverso, e noi non stiamo assolutamente preparando le nuove generazioni. Bisogna cominciare ad insegnare loro dalle elementari il bilinguismo, la programmazione, la blockchain, il mindset imprenditoriale”. Ne è sicuro Gian Luca Comandini, 29 anni e una fama da imprenditore digitale che lo segue da quando, a 23 anni, ha fondato You&Web – oggi una delle principali agenzie di comunicazione digitale della penisola. Membro di Mensa International, che riunisce le persone con il quoziente intellettivo più alto al mondo, e opinionista spesso presente nei talk show italiani quando si parla di temi quali marketing e blockchain, da anni Comandini si misura in particolare con un tema: lo stato dell’innovazione in Italia. “Possiamo anche innovare, ma se non prepariamo ...

