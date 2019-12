Nigeriano sequestra commessa: la lega e la benda per stuprarla (Di domenica 29 dicembre 2019) Federico Garau Dopo dieci giorni di serrate indagini e ricerche, gli uomini della squadra mobile sono riusciti a far scattare le manette ai polsi del responsabile della rapina in pieno centro: fondamentale il racconto della 22enne, che fu allora salvata dal sopraggiungere di un cliente Aveva rapinato una profumeria del centro storico di Modena, sottraendo merce e denaro in contanti dalla cassa e tentando poi anche di stuprare la giovane commessa presente nel negozio in quegli attimi terribili prima di darsi alla fuga, ma dopo una decina di giorni di indagini gli uomini della squadra mobile sono riusciti finalmente a catturarlo. Si tratta di un Nigeriano di 34 anni, pluripregiudicato oltre che clandestino sul territorio nazionale e destinatario di alcuni provvedimenti di espulsione ovviamente non ottemperati. I fatti risalgono allo scorso martedì 17 dicembre, quando ... Leggi la notizia su ilgiornale

