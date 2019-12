Nicole Mazzocato parla dei tradimenti con Fabio: “Preferisco il riserbo che le finte verità” (Di domenica 29 dicembre 2019) Nicole Mazzocato ai suoi tantissimi fan su Instagram spiega perché non ha mai parlato dei presunti tradimenti tra lei e Fabio Colloricchio Si torna a parlare di Nicole Mazzocato, divenuta nota in passato per aver partecipato nei panni di corteggiatrice al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Pochi giorni fa, sia lei che l’ex fidanzato Fabio Colloricchio, si sono lasciati sfuggire importanti rivelazioni a Rivelo. La Mazzocato ha ribadito di essersi sentita umiliata e ferita a causa delle dichiarazioni fatte da Fabio all’Isola dei famosi spagnola. Nicole ha svelato poi di essere stata davvero male dopo Uomini e Donne, a causa delle critiche e delle minacce ha sfiorato l’anoressia e ha addirittura pensato al suicidio. A Lorella Boccia l’ex tronista ha confessato che ci sono stati dei tradimenti da parte di entrambi ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

