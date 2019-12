New York | rabbino aggredito con un machete | cinque feriti di cui due gravi Arrestato un

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di domenica 29 dicembre 2019) L'aggressione a Monsey mentre si festeggiava la festa Hanukkah. Cuomo: «È terrorismo interno». Netanyahu: «Collaboreremo con le autorità locali»

matteosalvinimi : ?? Entra in casa di un rabbino vicino a New York e colpisce 5 persone con un machete durante la festività di… - marattin : 75 anni dopo l’Olocausto, mai così tanti episodi di antisemitismo violento, l’ultimo vicino New York oggi. L’incapa… - riotta : L'attacco terrorista antisemita a New York con i feriti a casa di un rabbino ortodosso è il tredicesimo in poche se… -