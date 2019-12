New York | attacco con machete in casa di un rabbino | cinque feriti | due gravi Arrestato

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 29 dicembre 2019) È entrato nelladelChaim Rottenberg a Monsey, a circa 50 chilometri a nord di New, nella settima giornata delle celebrazioni di Hannukkah, la festa ebraica delle luci. Aveva il viso coperto da sciarpa, in mano uncon cui ha seminato il panico fra i presenti, ferendone almeno, tutti ebrei chassidici. Due sono in condizioni. L’aggressore, un uomo afroamericano, che era riuscito a scappare dall’abitazione vicina alla sinagoga nonostante i tentativi di fermarlo, è statodalla polizia. Gli vengono adesso contestaticapi d’accusa, tra cui tentato omicidio e rapina. “Stavo pregando per la mia vita”, ha dichiarato al NewTimes il testimone Aron Kohn, 65 anni, descrivendo il coltello usato dall’aggressore come “della dimensione di un manico di scopa”. Yossi Gestetner, co-fondatore dell’Orthodox Jewish Public Affairs Council per la ...

matteosalvinimi : ?? Entra in casa di un rabbino vicino a New York e colpisce 5 persone con un machete durante la festività di… - sole24ore : L’allarme dell'AI Now Institute di New York: l’uso dell’intelligenza artificiale va regolato al più presto… - RaiNews : #NewYork Almeno cinque persone sono state ferite, due in modo grave. L'aggressione nello Stato di New York a 50 chi… -