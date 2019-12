New York | attacco con machete in casa di un rabbino | cinque accoltellati | due sono gravi

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) E’ entrato nelladi una Monsey, a circa 50 chilometri a nord di New, nella settima giornata delle celebrazioni di Hannukkah, la festa ebraica delle luci. Aveva il viso coperto da sciarpa, in mano uncon cui ha seminato il panico fra i presenti, ferendone almeno, tutti ebrei chassidici. Duein condizioni. Secondo i media americani l’autore, un afroamericano, che era riuscito a scappare dall’abitazione vicina alla sinagoga nonostante i tentativi di fermarlo, è stato arrestato dalla polizia. Al momento le ricostruzionitutte parziali: si sa che alcuni dei feritistati colpiti ripetutamente, uno almeno sei volte, un altro in pieno petto ed è quello nelle condizioni peggiori. Un’altra persona è rimasta ferita solo leggermente a un dito. L’episodio si inserisce in una serie di attacchi antisemiti che si...

RaiNews : #NewYork Almeno cinque persone sono state ferite, due in modo grave. L'aggressione nello Stato di New York a 50 chi… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vincent Van Gogh, Notte stellata, 1889, Museum of Modern Art, New York… - reportrai3 : Il New York City Green New Deal mira ad abbattere del 40%, entro il 2030, le emissioni di anidride carbonica degli… -