Nel Sannio tempo da… lupi | avvistamento nel Parco Taburno-Camposauro VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 29 dicembre 2019)di lettura: 1 minuto E’ davveroda. A testimoniarlo, il post su Facebook pubblicato dalRegionaleche attraverso unha immortalato la corsa di dueper l’area protetta del massiccio situato tra le valli Telesina e Caudina. Le immagini, in particolare, riguardano località Montemauro, verso Castelpoto. Un buon auspicio per il 2020, scrivono i responsabili delguidato da Costantino Caturano: “La bellezza della natura ci regala queste immagini di dueavvistati nell’area protetta del. Avranno saputo che adesso nelle cose stanno cambiando in positivo!!!”. L'articolo Nelda…nel) proviene da Anteprima24.it.

NTR24 : Il ds Foggia: “Attenti all’Ascoli è una squadra forte. Mercato? Vigili sulle opportunità” - NTR24 : Benevento-Ascoli, i 24 convocati di mister Inzaghi -