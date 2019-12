NBA 2019-2020 | i risultati della notte 29 dicembre | Clippers | che tonfo con i Jazz

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 29 dicembre 2019) Sono state ben quattordici le sfide che si sono disputate questanell’NBA. A far rumore è il ko dei Los Angelesche allo Staples Center cedono 107-120, con Donovan Mitchell autore di 30 punti per gli Utah. Decisivo l’ultimo quarto con gli ospiti che piazzano un parziale di 27-15 che taglia le gambe a Leonard e compagni. Va decisamente meglio all’altra formazione di Los Angeles, i Lakers, che espugnano il campo dei Portland Trail Blazer per 128-120, con LeBron James che ha guidato i suoi con ben 16 assist. Nel big matchEastern Conference, invece, colpaccio dei Toronto Raptors che vincono in casa dei Boston Celtics. Canadesi che così raggiungono proprio Boston a 22 vittorie e lo fanno con i 30 punti di Kyle Lowry e un match guidato fin dal primo quarto. Restando a est, non si fermano i Milwaukee Bucks, che battono Orlando 111-100 e lo fanno ancora una volta ...

